NR21 : toutes les résolutions ont été adoptées

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de NR21 s'est réunie le 24 mai, à 14h30 au siège, à Paris, sous la présidence d'Eric Dumas, représentant Altafi 2, Gérante de la société.

Le bureau a constaté que l'ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représente 71.216 actions ayant droit de vote, soit un quorum de 96,74%.

Toutes les résolutions proposées au vote de l'Assemblée générale ont été adoptées. Les actionnaires ont notamment :

- approuvé les comptes sociaux de l'exercice 2021 et l'affectation du résultat au report à nouveau ;

- constaté l'absence de conclusion de convention règlementée au cours de l'exercice écoulé ;

- approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2021 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2022 ; et

- décidé le renouvellement du mandat du cabinet Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes titulaire ;

- renouvelé l'ensemble des délégations et autorisations financières conférées à la gérance pour intervenir sur les actions de la Société et en matière d'augmentation de capital.

Les résultats détaillés du vote des résolutions, ainsi que la politique de rémunération 2022 telle qu'approuvée par l'Assemblée générale, sont disponibles sur le site internet de la société à la rubrique 'Finance/ Assemblées générales'.