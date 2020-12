NR21 lance une augmentation de capital de 6,03 ME

(Boursier.com) — NR21 , société sans activité, filiale ou participation, contrôlée depuis août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, lance une augmentation de capital en numéraire d'un montant global brut (prime d'émission comprise) de 6.035.868 euros, par voie d'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) et admission aux négociations sur Euronext Paris de 6.035.868 actions nouvelles.

Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre des opérations décidées par l'Assemblée générale du 16 décembre aux fins de reconstitution des capitaux propres de NR21, devenus inférieurs à la moitié du montant du capital social. Elle fait suite à la réduction du capital, d'un montant de 1.233.999,68 euros, motivée par les pertes et réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des actions de 1,12 euro à 0,20 euro. L'augmentation de capital sera suivie d'un regroupement d'actions à raison de 100 actions anciennes échangées contre 1 action nouvelle.

Altarea, actionnaire majoritaire détenant 84,37% du capital et des droits de vote de NR21, s'est engagée à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS et à titre réductible à hauteur de 943.119 actions nouvelles, correspondant au nombre maximum d'Actions Nouvelles qui pourraient ne pas avoir été souscrites à titre irréductible par les autres actionnaires.

L'engagement de souscription d'Altarea porte en conséquence sur 100% de l'émission. Elle libérera le montant de sa souscription par voie de compensation à concurrence du montant de sa créance en compte courant, s'élevant actuellement à 246 kE, et pour le solde par versement en espèces.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du DPS et entraînera l'émission d'un nombre maximum de 6.035.868 Actions Nouvelles au prix de souscription unitaire de 1 euro par action, soit 0,20 euro de nominal et 0,80 euro de prime d'émission, à libérer en numéraire intégralement lors de la souscription, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société ou par versement en espèces, représentant un montant global brut, prime d'émission incluse, de 6.035.868 euros (soit 1.207.173,60 euros de nominal et 4.828.694,40 euros de prime d'émission).

Détachement des DPS le 22 décembre

Les porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 21 décembre se verront attribuer des DPS qui seront détachés le 22 décembre 2020. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 22 décembre 2020.

Chaque porteur d'actions recevra 1 DPS par action détenue. 2 DPS permettront la souscription à titre irréductible de 9 actions nouvelles, au prix de souscription de 1 euro par action.

Les souscriptions à titre réductible seront admises. Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, et réparties entre eux sous réserve de réduction en cas de sursouscription.

La valeur théorique d'un DPS est de 0,66 euro, étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action NR 21.

Le prix de souscription des actions nouvelles est de 1 euro par action, dont 0,20 euro de nominal et 0,80 euro de prime d'émission. Il fait ressortir une prime de 52% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 52 % par rapport au cours de clôture du 17 décembre.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement.

L'augmentation de Capital ne fait l'objet d'aucune garantie par un syndicat bancaire. Elle fait néanmoins l'objet d'un engagement de souscription d'Altarea portant au global sur la totalité des actions nouvelles à émettre.