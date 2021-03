NR21 : la recapitalisation s'achève

NR21 : la recapitalisation s'achève









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société en commandite par actions, NR21, contrôlée depuis le 1er août 2019 par Altarea, société mère du groupe Altarea, n'a eu aucune activité au cours de l'exercice écoulé. Elle ne détient aucune filiale, ni participation, et n'emploie aucun salarié. La société n'ayant aucune activité, elle ne réalise donc pas de chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, comme au cours de l'exercice précédent.

Son résultat d'exploitation s'élève à -188,5 kE euros (-115,43 kE euros pour l'exercice 2019). Son résultat financier est de -6,09 kE euros (-126 euros pour l'exercice précédent). Son résultat exceptionnel est nul (-148 euros pour l'exercice précédent). Son résultat net comptable fait ainsi ressortir une perte de -194,59 kE (-115,7 kE pour l'exercice précédent).

Le montant des dettes de la société au 31 décembre 2020 s'établit à 330,5 kE (286,03 au 31 décembre 2019), dont 246,14 kE au titre d'avance de trésorerie effectuée par Altarea. Les disponibilités ressortent à 51,45 kE au 31 décembre 2020 (137,61 kE au 31 décembre 2019).

Recapitalisation de la société

La société disposait depuis plusieurs années de capitaux propres inférieurs au montant de la moitié du capital social. Aux fins de se conformer aux exigences légales, les actionnaires ont décidé de procéder à une restructuration financière en 3 étapes successives...

1) la réduction du capital par imputation d'une partie des pertes des exercices précédents, d'un montant de 1.233.999,68 euros, réalisée par voie de minoration de la valeur nominale des 1.341.304 actions composant le capital, qui a été ramenée de 1,12 euro à 0,20 euro par action.

A l'issue de cette opération réalisée le 16 décembre 2020, le capital social a été ramené de 1.502.260,48 euros à 268.260,80 euros.

Une somme de 100 kE, prélevée sur la réserve légale devenue disponible, a été affectée par l'assemblée générale sur le compte de report à nouveau, qui a ainsi été ramené à (468.370,35) euros.

2) une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS). A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 6 janvier 2021, la totalité des 6.035.868 actions nouvelles offertes, ont été souscrites au prix unitaire de 1 euro (soit 0,20 euro de nominal et 0,80 euro de prime d'émission). Le produit brut de l'émission s'élève à 6.035.868 euros, correspondant à 1.207.173,60 euros de nominal et 4.828.694,40 euros de prime d'émission, et permet de reconstituer les capitaux propres de la société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles est intervenu le 13 janvier sur la même ligne de cotation des actions existantes.

A l'issue de cette opération, le capital social de la société a été porté à 1.475.434,40 euros, divisé en 7.377.172 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune.

Conformément à ses engagements, Altarea, actionnaire majoritaire de la dociété, a souscrit un nombre total de 6.011.090 actions nouvelles et a libéré le montant de sa souscription par voie de compensation à concurrence du montant de sa créance en compte courant, soit 246 kE, et pour le solde par versement en espèces.

3) Un regroupement d'actions à raison de 100 actions anciennes de 0,20 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 20 euros de valeur nominale, portant jouissance courante.

Le regroupement sera réalisé d'office par les intermédiaires habilités le 18 mars 2021, à l'issue d'une période de regroupement de 30 jours. Les actions anciennes soumises au regroupement, cotées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0004166155, seront radiées de la cote le 17 mars 2021. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris à compter du 18 mars 2021 sous le code ISIN FR0014001PV6.

Perspectives

Altarea a acquis le contrôle exclusif de la société dans l'objectif de disposer d'un nouveau véhicule coté s'inscrivant dans le prolongement des activités immobilières du groupe Altarea et susceptible de devenir le réceptacle d'investissements immobiliers, à réaliser essentiellement en France, ou d'activités en relation avec le secteur immobilier.

L'objectif est de permettre à la société de saisir les opportunités d'investissement dans des actifs immobiliers ou des activités en relation avec le secteur immobilier. A l'instar du modèle original adopté par le groupe Altarea, la société pourra notamment intervenir sur les principaux marchés immobiliers : commerces, logement et immobilier d'entreprise.