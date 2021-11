Noxxon : webinaire sur l'association du NOX-A12 et de la radiothérapie

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce que son webinaire présenté par des experts scientifiques sur l'association du NOX-A12 à la radiothérapie, une nouvelle approche prometteuse dans le traitement du cancer du cerveau, aura lieu le mardi 23 novembre 2021 à 14h00 CET.

Le webinaire comprendra une présentation de Frank A. Giordano, M.D., directeur et président du département de radio-oncologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne. Il abordera le paysage thérapeutique actuel et les besoins médicaux non satisfaits dans le traitement des patients atteints de cancer du cerveau, en particulier le glioblastome multiforme (GBM). Pour faire suite à sa présentation à l'occasion de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO) le 19 novembre, le Dr. Giordano discutera des derniers résultats prometteurs obtenus sur des patients dans le cadre de l'étude GLORIA, qui évalue le NOX-A12 en association avec la radiothérapie en traitement de première ligne chez des patients atteints d'un cancer du cerveau (promoteur MGMT non méthylé).

L'équipe de direction de NOXXON présentera également la société ainsi qu'une mise à jour de son portefeuille de programmes cliniques. Le Dr. Giordano sera disponible à la suite de la conférence pour répondre aux questions...