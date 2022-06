Noxxon se concentre sur le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma change de stratégie ! Et décide de se concentrer ses moyens sur NOX-A12 dans le traitement du cancer du cerveau (glioblastome) et en particulier sur la triple combinaison de NOX-A12 en association avec de la radiothérapie et du bevacizumab.

Cette décision fait suite aux données positives obtenues dans le cadre de l'étude de phase 1/2 GLORIA avec NOX-A12 associé à de la radiothérapie, et aux données annoncées aujourd'hui de la triple combinaison de NOX-A12 avec de la radiothérapie et du bevacizumab.

Les données communiquées lors de l'ASCO 2022 ont montré que lors d'un traitement par NOX-A12 associé à une radiothérapie, 90% des patients atteints de glioblastome ont obtenu une réduction de la tumeur et 40% une réponse radiographique partielle dans la partie de l'étude GLORIA avec escalade de la dose. Les résultats intermédiaires de la triple combinaison confirment la sûreté et suggèrent des réponses encore plus profondes et plus durables.

"Tous évaluables (cinq prévus) réduction réponse (>50% de réduction de la taille de la tumeur). Pour les deux patients pour lesquels plus d'une IRM post-base est disponible, c'est-à-dire à 4 et à 6 mois respectivement, les réponses partielles ont été maintenues. Les réductions de la taille de la tumeur aux derniers points de repère, évaluées par un lecteur central, varient de -54,7% à -94,7%. NOXXON prévoit de divulguer des données détaillées, dont un suivi plus long, lors d'une conférence scientifique qui aura lieu plus tard cette année", explique Noxxon.

Par cette stratégie, la société souhaite maximiser les chances de succès du développement de NOX-A12 dans le traitement du glioblastome, tout en augmentant les rendements potentiels pour les actionnaires en envisageant un développement clinique entièrement autofinancé, ainsi que des partenariats géographiques globaux ou partiels. A la suite de cette décision, toutes les initiatives majeures en matière de R&D sur des projets non liés au glioblastome seront suspendues et des stratégies alternatives seront définies au cours des prochains mois. Ces alternatives incluent, sans s'y limiter, les essais initiés par les investigateurs (IIT), l'octroi de licences locales et mondiales, les partenariats pour des indications spécifiques et les cessions.

"L'étude OPTIMUS de phase 2 prévue portant sur le NOX-A12 dans le cancer du pancréas a été dûment approuvée en France et en Espagne et nous souhaitons finaliser les discussions avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine sur la conception de l'essai de sorte que celuici puisse être lancé rapidement lorsque le financement approprié sera disponible" conclut Noxxon.