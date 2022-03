Noxxon : résultats positifs pour une étude de phase 1/2 évaluant le NOX-A12 dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon annonce les résultats positifs de l'étude d'escalade de dose de phase 1/2 GLORIA évaluant le NOX-A12 chez dix patients atteints de cancer du cerveau (glioblastome), après six mois de traitement de tous les patients. GLORIA (NCT04121455) est l'étude de d'escalade de dose de phase 1/2 de qui évalue NOX-A12 en association avec la radiothérapie en traitement de première ligne chez des patients atteints de glioblastome et dont le promoteur MGMT n'est pas méthylé (résistants à la chimiothérapie standard). Trois patients avaient été recrutés dans la cohorte à 200 mg/semaine, trois patients dans la cohorte à 400 mg/semaine et quatre patients dans la cohorte à 600 mg/semaine, dont un a abandonné et a été remplacé en septembre 2021.

Les données de sécurité observées au niveau de la dose la plus élevée étaient conformes aux attentes pour des patients atteints de glioblastome traités par radiothérapie et similaires à celles observées dans les cohortes de dose plus faible. Le pourcentage de patients traités par NOX-A12 qui présentent une réduction de la taille de la tumeur a dépassé les 89% divulgués dans l'analyse des données intermédiaires présentée à l'occasion de la réunion annuelle de la Society of Neuro-Oncology en novembre 2021.

De plus, le pourcentage de patients ayant obtenu une réduction de la taille de la tumeur de plus de 50% sous traitement par NOX-A12 a considérablement dépassé les 22,2% divulgués dans la précédente analyse des données intermédiaires. Plusieurs patients de la cohorte à forte dose ont obtenu une réduction de la taille de la tumeur de plus de 50%, ce qui représente une augmentation de plusieurs fois le taux d'efficacité de 7,7% obtenu par la cohorte de référence d'imagerie appariée divulguée en novembre 2021.

La société prévoit de présenter l'ensemble des données à l'occasion d'une conférence scientifique dans le courant de l'année.