Noxxon : résultats encourageants

(Boursier.com) — Noxxon a organisé un événement présenté par un expert scientifique, Franck A. Giordano, M.D., le 23 novembre 2021, pour discuter de l'association du NOX-A12 et de la radiothérapie dans le traitement du cancer du cerveau (glioblastome multiforme). Le Dr Giordano est directeur et président du département de radio-oncologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne, et investigateur principal de l'étude de phase 1/2 GLORIA sur le NOX-A12 dans le traitement du glioblastome.

"Je suis impliqué dans la recherche et le traitement du glioblastome depuis de nombreuses années et nous n'avons pas vu de changements majeurs dans la prise en charge de cette terrible maladie depuis près de deux décennies. Bien que le développement d'un traitement efficace contre le glioblastome se soit avéré extrêmement difficile, les données de l'étude GLORIA sont très prometteuses et, si elles sont confirmées dans une étude clinique pivot, pourraient transformer la vie des patients touchés par cette maladie dévastatrice", commente Frank Giordano.

"Le Dr. Giordano est un pionnier de la recherche et un expert en radiothérapie de précision et en irradiation peropératoire des tumeurs malignes. Il a réuni une équipe exceptionnelle autour de l'étude GLORIA, ce qui était évident lors de la présentation des données à la conférence SNO. Sa supervision de l'essai garantira que toutes les observations faites seront utilisées lors des essais futurs de NOX-A12", ajoute Aram Mangasarian, PDG de Noxxon.

Le glioblastome est une maladie dévastatrice qui touche 23 000 nouveaux patients chaque année aux États-Unis et en Europe. La survie globale médiane pour cette population de patients n'est que de 14 mois, et elle est encore plus faible dans la sous-population de patients avec promoteur MGMT non méthylé (réfractaires à la chimiothérapie). Le webinaire présenté par un expert scientifique a mis en lumière les données de l'étude de phase 1/2 GLORIA lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO). La réduction de la tumeur des patients participant à l'étude était nettement plus forte que chez ceux d'une cohorte historique appariée ayant reçu le traitement standard. 8 des 9 patients atteints de glioblastome non méthylé MGMT (89%) recevant du NOX-A12 ont montré une réduction de la taille de leur tumeur, alors que seulement 1 des 13 patients d'une cohorte appariée (8%) a montré une réduction de la tumeur.

L'étude clinique GLORIA est en cours et les résultats de la cohorte à forte dose sont attendus pour le premier trimestre 2022. Le suivi des patients est en cours. De plus, des bras d'expansion évaluant l'association du NOX-A12 avec un PD-1 et un anti-VEGF sont en cours de lancement. Citant des exemples d'évolution rapide après l'arrêt du traitement par NOX-A12, le Dr Giordano a noté que, selon lui, le traitement par NOX-A12 devrait être poursuivi plus longtemps que les 6 mois initialement prévus dans cette étude, afin d'en voir tous les effets.