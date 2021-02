Noxxon recrute le premier patient de la cohorte de forte dose de l'essai évaluant le NOX-A12

Crédit photo © Noxxon Pharma

(Boursier.com) — NOXXON Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui le recrutement et la première semaine de traitement du premier patient de la troisième cohorte, à forte dose, de son essai clinique de phase 1/2.

L'étude porte sur trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/ semaine), combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et pour lesquels un traitement par chimiothérapie standard ne présenterait aucun bénéfice clinique.

Le Comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) de cet essai entend se réunir à nouveau pour déterminer s'il est sûr de recruter les deux patients restants de cette troisième cohorte une fois que le premier patient aura finalisé quatre semaines de traitement par la combinaison de NOX-A12 et d'une radiothérapie.

"Le traitement des premiers patients de cette ultime cohorte de notre essai d'escalade de dose et les premières données issues de cette étape très importante, nous rapprochent un peu plus de l'identification de la dose recommandée à utiliser dans notre futur essai randomisé et contrôlé dans le cancer du cerveau, qui comparera l'association du NOX-A12 et d'une radiothérapie aux traitements de référence dans cette indication. Nous entendons poursuivre et élargir le recrutement des patients traité avec la dose choisi afin de renforcer notre base de données sur la sécurité et l'efficacité de cette thérapie innovante et unique. Elles constitueront notamment une base solide sur laquelle nous appuyer lors de nos futures discussions avec les autorités réglementaires européennes et américaines, dans le cadre de l'organisation de notre futur essai d'enregistrement du NOX-A12" commente Aram Mangasarian, PDG de NOXXON. "Le recrutement pour l'essai actuellement en cours se poursuit dans nos six centres d'étude, dont trois nous ont rejoint en octobre 2020 afin d'atténuer et de compenser les difficultés rencontrées par le personnel hospitalier du fait de la pandémie de COVID-19. Ainsi, nous devrions disposer de six mois complets de données issues de la deuxième et de la troisième cohorte de patients d'ici la fin du deuxième trimestre 2021 et la fin du troisième trimestre 2021 respectivement" conclut Aram Mangasarian.