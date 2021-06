Noxxon : réception de deux lots du principe actif de son produit-médicament phare NOX-A12

(Boursier.com) — NOXXON Pharma annonce aujourd'hui la réception de deux lots du principe actif de son produit-médicament phare NOX-A12, et la prise d'engagements supplémentaires de production. À ce titre, NOXXON a tiré de nouvelles tranches de financement dans le cadre de son accord avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO), pour un montant total de 2.325 ME, équivalant à l'émission de 2.368 obligations convertibles (dont 43 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune.

Avec le développement actuel du portefeuille de produits de NOXXON dans le cadre de ses futurs essais cliniques, ces liquidités supplémentaires seront principalement utilisées dans les développements suivants :

-Production de fournitures nécessaires aux essais cliniques du NOX-A12 en prévision des futurs essais cliniques ;

-Production de fournitures nécessaires aux essais cliniques du NOX-E36 en prévision du prochain essai clinique ;

-Achat de stocks de matières premières à une échelle plus rentable qui permettra également une production plus rapide et efficace des futurs lots de NOX-A12 ou NOX-E36.

Les tranches sont réparties ainsi :

-Émission du reste de la tranche de Production de médicaments pour un montant de 900.000 euros ;

-Emission de 3 tranches supplémentaires pour un montant total de 1.425.000 euros.

Les fonds supplémentaires permettent d'étendre la marge de manoeuvre de NOXXON au premier trimestre 2022 sans financement supplémentaire, ni utilisation du véhicule d'obligations convertibles ASO.

NOXXON tient à jour un tableau récapitulatif des obligations convertibles émises dans la section "Investisseurs" de son site Web.

Les caractéristiques, les termes, les conditions et le potentiel dilution du financement ASO peuvent être consultés dans l'Annexe du communiqué de presse publié le 14 octobre 2020, disponible sur le site web de la société.