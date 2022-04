Noxxon : présentation en vue

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans l'amélioration des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce que les données principales de l'étude GLORIA de phase 1/2 en cours sur le NOX-A12 dans le cancer du cerveau seront présentées sous forme de poster lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra à Chicago, Illinois, États-Unis, du 3 au 7 juin 2022. L'ASCO est la principale organisation professionnelle mondiale de médecins et de professionnels de l'oncologie qui s'occupent de personnes atteintes de cancer. Son événement phare, la réunion annuelle, promeut la recherche de pointe et attire chaque année plus de 40 000 professionnels en oncologie du monde entier.

Le titre de l'abstract et les détails de la présentation du Dr Frank Giordano, investigateur principal de l'étude GLORIA et directeur et président du département de radio-oncologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne, seront rendus publics par l'ASCO le 27 avril 2022. L'abstract complet sera disponible sur ASCO.org/Abstracts et sur le site internet de Noxxon une fois que les abstracts de la réunion annuelle auront été rendus publics et que l'embargo aura été levé, le 26 mai à 17h EDT.