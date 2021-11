Noxxon : présentation de nouvelles données de l'étude de phase 1/2 évaluant NOX-A12

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société spécialisée développement améliorés (MET), résultats l'étude GLORIA 1/2 évaluant NOX-A12 radiothérapie (glioblastome multiforme, GBM) été présentées réunion Society Neuro-Oncology (SNO). Frank A. Giordano, M.D., président département l'hôpital Bonn, Allemagne, l'étude GLORIA cours, présentation.

La présentation, intitulée "CXCL12 MGMT I/II GLORIA trial", résultats 9 répondant à chimiothérapie (promoteur MGMT méthylé) à l'étude l'inhibition CXCL12 après radiothérapie glioblastome. 8 9 (89%) traité NOX-A12 montré réduction (2 réponses [réduction >50%] et 6 patients ont montré une stabilisation de la maladie [réduction 50%], tandis que la maladie d'un patient a progressé. Ces résultats se comparent favorablement aux résultats historiques des patients d'une cohorte appariée ayant reçu le traitement standard, où seul 1 patient sur 13 (8%) a présenté une réduction de la taille de la tumeur avec une réponse objective et où les tumeurs de 12 patients ont progressé.

De même, les données issues de l'analyse des tissus d'un patient sous traitement par NOX-A12 montrent une réduction significative de la cible de NOX-A12, CXCL12, sur les vaisseaux sanguins de la tumeur, une diminution significative de la prolifération des cellules tumorales et une augmentation de l'infiltration tumorale des cellules immunitaires tueuses activées. Fait intéressant et très important, ces avantages ont été observés sur l'ensemble des tissus tumoraux disponibles et pas seulement sur de petites sous-sections.

Ces observations renforcent l'hypothèse d'un double mécanisme d'action du NOX-A12 :

- inhiber la réparation des vaisseaux sanguins endommagés par la radiothérapie

- favoriser la réponse immunitaire

Ce double mécanisme d'action pourrait s'avérer déterminant car il n'est pas systématiquement observé dans les échantillons historiques, y compris chez les patients traités par des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire.