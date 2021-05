Noxxon Pharma renforce son conseil de surveillance

Noxxon Pharma renforce son conseil de surveillance









Crédit photo © Noxxon Pharma

(Boursier.com) — NOXXON Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui qu'en raison de la pandémie de COVID-19, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société (l'AG) sera convoquée sous forme de réunion hybride à 14h00 CEST le 24 juin 2021.

Le président de l'assemblée générale sera physiquement présent dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ à Amsterdam, aux Pays-Bas, tandis que les membres de la direction et du conseil d'administration disposeront d'un accès à distance pour participer.

Compte tenu des risques pour la santé publique liés à l'épidémie de COVID-19 et des mesures restrictives mises en oeuvre aux Pays-Bas et dans le reste du monde pour réduire les rassemblements de personnes, la société invite ses actionnaires à ne pas assister en présentiel à l'AG. Les actionnaires n'auront ainsi pas besoin d'être présent pour voter lors de l'AG du 24 juin 2021. La société recommande plutôt de fournir les instructions de vote par procuration. De plus amples informations sur le vote par procuration sont données dans l'avis de participation à cette AG, disponible sur le site web de la société (www.noxxon.com).

La société reconnaît que les contraintes causées par la pandémie de COVID-19 limitent la présence physique de ses actionnaires à l'AG et ainsi leur capacité à poser des questions lors de la réunion. Pour cette raison, les actionnaires qui décident de ne pas assister à l'AG le 24 juin 2021 à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui souhaitent toutefois soumettre des questions concernant les points à l'ordre du jour de l'AG, peuvent soumettre leurs questions par email à l'adresse shareholders@noxxon.com jusqu'à 17h00 CEST le lundi 21 juin 2021. L'e-mail de soumission de cette ou ces questions doit inclure le nom, le prénom, le nombre d'actions détenues par l'actionnaire à la date d'enregistrement de l'AG et le point de l'ordre du jour auquel la question se rapporte.

Les comptes annuels pour l'année 2020 et le rapport du conseil d'administration pour 2020, la convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives de l'ordre du jour, les instructions et documents pour la participation et le vote à l'AG ; et les notes explicatives des points 6 et 7 de l'ordre du jour concernant les modifications partielles des statuts de la société sont disponibles sur le site web de la société. Ces documents sont également disponibles dans les bureaux de la société, Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589 Berlin, Allemagne, pour les actionnaires et les personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée qui, sur demande, en recevront un exemplaire gratuit.

Nominations de nouveaux membres au conseil de surveillance

Les mandats du Dr. deBethizy et de M. Köhler au sein du conseil de surveillance expireront le jour de l'assemblée générale de 2021, et tous deux ont informé la société qu'ils ne pourront pas renouveler leur mandat. Le conseil et la société tiennent à les remercier pour leurs services, leurs fortes contributions et leurs conseils stratégiques au cours de ces dernières années.

Afin de soutenir le développement actuel de la société et d'étendre sa visibilité au marché financier américain, le conseil de surveillance a procédé aux nominations fermes de Susan Coles, du Dr. Martine van Vugt et de Gregory Weaver en tant que membres supplémentaires du conseil de surveillance.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Susan, Martine et Gregory au sein du conseil de surveillance de NOXXON, à un moment critique pour la société où les données principales sur le glioblastome sont attendues et le lancement du prochain essai clinique sur le cancer du pancréas est prévu. Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'AG, ces trois nouveaux membres du conseil apporteront à NOXXON des expertises précieuses en matière de licences, de fusions et d'acquisitions, ainsi qu'un réseau d'investisseurs européens et américains de premier ordre. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse", a déclaré Maurizio PetitBon, Président du conseil de surveillance de NOXXON.