Noxxon Pharma recrute le 1er patient de la cohorte de forte dose de l'essai évaluant le NOX-A12 dans le cancer du cerveau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Noxxon Pharma, spécialiste du développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce le recrutement et la première semaine de traitement du 1er patient de la 3e cohorte, à forte dose, de son essai clinique de phase 1/2. L'étude porte sur 3 schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/ semaine), combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et pour lesquels un traitement par chimiothérapie standard ne présenterait aucun bénéfice clinique.

Le Comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) de cet essai entend se réunir à nouveau pour déterminer s'il est sûr de recruter les 3 patients restants de cette 3e cohorte une fois que le 1er patient aura finalisé 4 semaines de traitement par la combinaison de NOX-A12 et d'une radiothérapie.