Noxxon Pharma : présentation des données principales de l'étude GLORIA à venir

(Boursier.com) — Noxxon Pharma présentera les données principales de GLORIA lors d'un webinaire présenté par un expert scientifique le vendredi 10 juin à 14h00 CEST / 08h00 EDT. GLORIA est une étude de phase 1/2 évaluant le NOX-A12 en association avec de la radiothérapie dans le glioblastome multiforme (GBM) de première ligne. Les données principales seront présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Le webinaire sera présenté par le Dr. Frank A. Giordano, Directeur et Président du département de radio-oncologie de l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne. Il présentera et commentera les résultats de l'essai de phase 1/2 de GLORIA évaluant le NOX-A12 en association avec de la radiothérapie chez les patients atteints de glioblastome récemment diagnostiqué et dont le promoteur MGMT n'est pas méthylé. Ce webinaire interviendra à la suite de la présentation sous forme de poster par le Dr. Giordano lors de la réunion annuelle de l'ASCO, qui se tiendra du 3 au 7 juin 2022 à Chicago, Illinois, États-Unis. Le Dr. Giordano discutera des résultats basés sur le traitement à 6 mois des patients traités dans l'étude GLORIA qui complètent les données positives récemment rapportées.

NOX-A12 est un inhibiteur de la chimiokine CXCL12. Il a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union européenne pour le traitement de certains cancers du cerveau et a montré des résultats cliniques encourageants jusqu'à présent.