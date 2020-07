NOXXON Pharma poursuit son essai clinique dans le cancer du cerveau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NOXXON Pharma a annoncé le recrutement et le premier traitement d'un patient récemment diagnostiqué d'un cancer du cerveau au sein de la cohorte de dose moyenne de son essai clinique de phase I/II. Cette étude évalue trois régimes de doses différents du NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine) en association avec une radiothérapie par faisceau externe chez des patients ayant été récemment diagnostiqués d'un cancer du cerveau.

Le Comité de Surveillance et de Suivi des Données (DSMB - Data Safety Monitoring Board) se réunira afin de déterminer si la procédure et le produit sont suffisamment sûrs pour autoriser le recrutement des deux derniers patients de cette cohorte, une fois que le patient récemment recruté au sein de la deuxième cohorte aura reçu quatre semaines de traitement par NOX-A12.

"Les données à 6 mois de la première cohorte de patients devraient être disponibles en octobre 2020. Celles de la deuxième et de la troisième cohorte seront disponibles respectivement à la fin du premier trimestre 2021 et mi-2021. Dans le but d'assurer la complétion de cette étude dans les délais, en dépit des difficultés imposées par la pandémie de COVID-19, nous préparons en ce moment même l'inclusion de trois sites cliniques supplémentaires afin d'accroître nos capacités de recrutement", précise le PDG de NOXXON Pharma.