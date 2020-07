Noxxon Pharma : Oscar Izeboud entre au Conseil de Surveillance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En séance, l'action Noxxon Pharma est entourée. Le titre gagne 5,4% à 0,581 euro dans un marché travaillé puisque, en ce début d'après-midi, près de 4% du capital a déjà changé de main. Noxxon Pharma a tenu son Assemblée générale, le 30 juin, Assemblée qui a nommé le Dr C.A. (Oscar) Izeboud au Conseil de Surveillance.

Des actionnaires, représentant un total de 18,55% du capital social émis et en circulation au 2 juin, étaient représentés par procuration à cette Assemblée générale annuelle. Les actionnaires de la société biopharmaceutique a approuvé l'ensemble des résolutions présentées.

Le mandat du Dr Izeboud au sein du Conseil de surveillance a pris effet le 30 juin, et durera 2 ans, jusqu'à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.

Nous sommes très heureux d'accueillir Oscar au sein du Conseil de Surveillance de Noxxon. Sa compréhension de la médecine et sa forte expérience du financement et de l'aspect commercial du secteur des biotechnologies constitueront un véritable atout pour la société. Au cours de sa carrière, alors qu'il dirigeait les activités bancaires de Kempen et NIBC dans le domaine des sciences de la vie, Oscar a conclu avec succès plus de 100 transactions, dont 17 introductions en bourse et 15 fusions ou acquisitions. Cette expérience, combinée à son expérience opérationnelle en biotechnologie, sera incroyablement précieuse pour affiner et mettre en oeuvre la stratégie de Noxxon , déclare Maurizio PetitBon, Président de Noxxon Pharma.

Rappelons que le Dr Izeboud est le Président Directeur Général actuel de Scenic Biotech, une société de découverte et de développement de médicaments se spécialisant dans les modificateurs génétiques, basée aux Pays-Bas. Avant de rejoindre Scenic Biotech, le Dr Izeboud était Directeur Général de la NIBC Bank NV à Amsterdam, où il dirigeait une équipe spécialisée dans les sciences de la vie et la santé et était en charge des activités de financement des entreprises et des marchés de capitaux, avec un focus particulier sur les entreprises innovantes. Auparavant, il a occupé le poste de Directeur Général de Kempen & Co, une banque d'investissement néerlandaise, dont il a développé la franchise Sciences de la Vie et Santé et où il a joué un rôle essentiel dans de nombreuses transactions internationales dans les secteurs des biotechnologies, des technologies médicales et de la santé. Avant sa transition vers le secteur bancaire, le Dr Izeboud a occupé pendant plusieurs années des postes à responsabilités au sein de sociétés de biotechnologies, notamment Crucell NV, Specs BV et TNO Pharma. Le Dr Izeboud est membre non exécutif du Conseil d'administration de Luciole Medical AG depuis 2019. Il est titulaire d'un doctorat en immunopharmacologie de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas.