Noxxon Pharma : modification du contrat d'obligations convertibles flexibles avec Atlas Special Opportunities

Noxxon Pharma : modification du contrat d'obligations convertibles flexibles avec Atlas Special Opportunities









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui la modification de son contrat d'obligations convertibles flexibles avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO), annoncé le 23 avril 2020, afin d'accroître sa capacité et d'améliorer les conditions de conversion des obligations.

Dix tranches supplémentaires d'une valeur nominale de 475.000 euros chacune ont été ajoutées au montage d'obligations convertibles, ce qui porte la capacité nominale totale à 18,95 millions d'euros, dont 16,23 millions d'euros ne sont pas encore émis par NOXXON. Le prix de conversion pour la conversion des obligations convertibles en circulation en actions sera désormais le prix moyen pondéré en fonction du volume ("VWAP") sur 5 jours des actions de la société précédant directement la date de conversion. L'émission des obligations convertibles reste à l'entière discrétion de NOXXON.

"Ces changements fournissent une capacité de financement supplémentaire en fonction de nos besoins et améliorent les conditions de conversion. Nous sommes heureux de bénéficier d'un tel soutien et d'un tel engagement de la part d'Atlas, car ce véhicule continue à fournir une forte sécurité financière pour les plans de développement de NOXXON jusqu'en 2022", commente Aram Mangasarian, PDG de NOXXON. "Nous avons travaillé avec des experts externes sur les plans de développement de nos essais cliniques en cours dans les cancers du pancréas et du cerveau et nous sommes impatients de les communiquer à nos actionnaires."

NOXXON tirera deux tranches supplémentaires de 475.000 euros d'obligations convertibles après la clôture de l'accord modifié.

Les caractéristiques modifiées, les termes, les conditions et le potentiel de dilution du financement peuvent être trouvés dans l'Annexe de ce communiqué de presse. De plus amples informations sur la transaction sont disponibles dans le communiqué de presse du 23 avril 2020 annonçant l'accord.