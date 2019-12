Noxxon Pharma : le premier patient atteint d'un cancer du cerveau traité avec NOX-A12 en association avec la radiothérapie

(Boursier.com) — NOXXON Pharma N.V., société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui qu'un examen prévu par le comité de sécurité de surveillance des données (Data Safety Monitoring Board - DSMB) a analysé les données de sécurité provenant des dix premières semaines de traitement du patient recruté dans l'essai clinique de NOX-A12 en association avec la radiothérapie dans le cancer du cerveau. Sur la base de cette évaluation, le comité de sécurité a confirmé qu'il est approprié de poursuivre le recrutement de patients supplémentaires conformément au protocole de l'étude.

Les centres d'essais cliniques participant à l'étude ont donc initié le recrutement des patients restants de cette cohorte traitée à la première des trois doses croissantes dans le cadre de l'étude. Une fois que les patients de cette cohorte auront chacun reçu le traitement de NOX-A12 en association avec la radiothérapie pendant quatre semaines, le comité de sécurité se réunira de nouveau pour déterminer s'il est prudent de passer à la seconde dose de NOX-A12.

"Nous sommes encouragés par cette première confirmation du profil de sécurité du NOX-A12", a déclaré Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. "Suite à cette analyse, l'essai peut continuer comme prévu afin que les prochains patients puissent être traités dans le cadre du protocole. Nous restons concentrés sur l'atteinte de notre objectif d'obtenir des données de la première cohorte de patients en milieu d'année 2020, et des deuxième et troisième cohortes respectivement au quatrième trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2021."