Noxxon Pharma : l'AG est fixée au 30 juin

Noxxon Pharma : l'AG est fixée au 30 juin









Crédit photo © Boursier.com / Agenda Kronos

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV fait savoir qu'en raison de la pandémie de coronavirus, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société sera convoquée sous forme de réunion hybride, à 10h30 le 30 juin. Le président de l'assemblée générale sera physiquement présent dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer aux Pays-Bas, tandis que la direction et les membres du conseil d'administration disposeront d'un accès à distance pour participer.

Compte tenu des risques pour la santé publique liés à l'épidémie de COVID-19 et des mesures restrictives mises en oeuvre aux Pays-Bas et dans le reste du monde pour réduire les rassemblements de personnes, la société invite ses actionnaires à ne pas assister en personne à l'Assemblée. Les actionnaires n'auront ainsi pas besoin d'être présent pour voter lors de l'AG du 30 juin 2020. La société recommande plutôt de fournir les instructions de vote par procuration.

Les actionnaires qui décident de ne pas assister à l'AG le 30 juin 2020 à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui souhaitent toutefois poser des questions sur les points à l'ordre du jour de l'AG, peuvent soumettre leurs questions par email (shareholders@noxxon.com) jusqu'au 26 juin à 10h30. L'e-mail de soumission de cette ou ces questions doit inclure le nom, le prénom, le nombre d'actions détenues par l'actionnaire à la date d'enregistrement de l'AG et le point de l'ordre du jour auquel la question se rapporte.

Les comptes annuels 2019 et le rapport du conseil d'administration pour 2019, la convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives de l'ordre du jour, les instructions et documents pour la participation et le vote à l'AG ; et les notes explicatives du point 7 de l'ordre du jour concernant la modification partielle des statuts de la société sont disponibles sur le site web de la société.