Noxxon Pharma : Kreos Capital s'est renforcé par conversion de BSA

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Noxxon Pharma NV, spécialiste du développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), a reçu des avis d'exercice de Kreos Capital et d'autres investisseurs historiques ayant converti des bons de souscription en actions.

Un total de 3.768.449 nouvelles actions de Noxxon seront émises à la suite de la transaction, et Noxxon devrait recevoir 1,2 millions d'euros. Cette opération porte le nombre total d'actions en circulation de Noxxon à 65.223.981.

Avec l'exercice de ce bon de souscription, Kreos Capital détient 7,38% des actions en circulation de Noxxon. Les bons de souscription ont été émis dans le cadre du placement privé de Noxxon à hauteur d'1 ME, de la conversion partielle de dette en actions et des notes convertibles de 10 ME avec bons de souscription de Kreos Capital, le 2 mai 2017.