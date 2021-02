Noxxon Pharma : Jose Saro présidera le Conseil Consultatif Scientifique

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Noxxon Pharma, développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce la formation de son Conseil Consultatif Scientifique (SAB) et la nomination du Dr. Jose Saro, MD, à sa présidence. Le Dr. Saro et le SAB soutiendront Noxxon au travers de conseils scientifiques et stratégiques sur la recherche et le développement de ses programmes en cancérologie.

Le Dr. Saro travaille actuellement chez AstraZeneca, où il dirige le programme de développement clinique précoce d'un inhibiteur du ceralasertib post-PARP dans les tumeurs solides. Auparavant, il occupait le poste de Directeur Médical chez Avacta, où il dirigeait la stratégie de développement programmes Affimer jusqu'aux phases cliniques. Fort de plus de 25 années d'expérience dans le développement préclinique, translationnel et clinique de composés oncologiques, le Dr. Jose Saro a développé et entretenu tout au long de sa carrière un vaste réseau mondial incluant des institutions universitaires oncologiques mondialement reconnues et des acteurs de premier plan de l'industrie pharmaceutique.