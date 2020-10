Noxxon Pharma : inclusion de 3 centres cliniques supplémentaires pour le recrutement des patients de l'essai évaluant NOX-A12 dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui le début de sa collaboration avec trois sites cliniques additionnels dans le but d'accroître ses capacités de recrutement pour l'étude de phase 1/2 évaluant le NOX-A12 en association avec la radiothérapie dans le cancer du cerveau. Avec l'inclusion de ces nouveaux centres cliniques, la Société entend assurer la finalisation rapide de l'étude malgré les conditions difficiles actuelles imposées par la pandémie de COVID-19.

Outre les hôpitaux de Mannheim, Essen et Bonn, qui participent au recrutement des patients de l'étude depuis la mi-2019, NOXXON collaborera désormais avec les chercheurs de trois autres hôpitaux à Leipzig, Münster et Tübingen, en Allemagne.

Cet essai clinique de phase 1/2 évalue trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg / semaine), chacun combiné à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. Ayant terminé le recrutement des patients dans la première et la deuxième cohorte de dose, les six centres procèderont désormais au recrutement des patients dans la cohorte de dose la plus élevée. Les premières données de l'étude sont attendues pour la mi-2021.

"La finalisation dans les temps du recrutement des patients de cet essai reste notre principal objectif à ce jour. L'ajout de ces nouveaux sites cliniques nous permet d'augmenter nos capacités de recrutement et de diversifier la répartition géographique de l'étude, en réponse à la pandémie de COVID-19. Nous sommes très heureux de recevoir le soutien et la contribution à cette étude de trois sites cliniques de premier plan situés respectivement à Tübingen, Leipzig et Münster", a commenté Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.