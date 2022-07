Noxxon Pharma : Gregory Weaver démissionne du Conseil de surveillance

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Noxxon Pharma NV annonce la démission de Gregory Weaver de son Conseil de surveillance, à compter du 30 septembre 2022. M. Weaver se détache de certains de ses engagements professionnels pour pouvoir se concentrer sur sa carrière de directeur financier, impliquant une réduction de ses autres obligations professionnelles. Il est membre du conseil de surveillance de Noxxon Pharma depuis juin 2021.

Avec la démission de M. Weaver, le Conseil de surveillance de Noxxon sera composé de 4 membres, dont le Président.

"Au nom du conseil de surveillance de NOXXON et de l'équipe de direction, je tiens à remercier Greg pour sa contribution durant son mandat en tant que membre de notre conseil et pour tout son soutien et ses conseils", a déclaré le Dr Maurizio PetitBon, président du conseil de surveillance de Noxxon Pharma. "Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa prochaine mission. Nous restons déterminés à conserver un conseil de surveillance compétent et solide, capable de conseiller et soutenir efficacement l'équipe de direction de Noxxon".