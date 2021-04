NOXXON Pharma : finalisation du recrutement des patients dans l'essai clinique de phase 1/2 de NOX-A12

(Boursier.com) — NOXXON Pharma a annoncé la finalisation du recrutement des patients dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant la combinaison de son candidat-médicament phare, NOX-A12 et d'une radiothérapie dans le cancer du cerveau.

Les trois patients participant à la troisième et dernière cohorte de dose ont ainsi déjà reçu le traitement initial prévu. L'étude clinique de phase 1/2 de NOXXON porte sur trois schémas posologiques de son inhibiteur de CXCL12, NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine), chacun combiné à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué.

Une fois que le dernier patient de la troisième cohorte aura atteint quatre semaines de traitement par la combinaison de NOX-A12 et de la radiothérapie, le Comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) se réunira pour évaluer la sécurité et la tolérance d'une dose de 600 mg de NOX-A12 par semaine, la dose la plus élevée prévue dans l'étude. Le protocole approuvé prévoit que chaque patient sera traité par NOX-A12 pendant une période maximale de six mois. Les données principales issues de ce bras de l'étude sont attendus en novembre 2021.