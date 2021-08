Noxxon Pharma fait le point sur les programmes cliniques en cours évaluant le NOX-A12 dans le cancer du cerveau et du pancréas

Noxxon Pharma fait le point sur les programmes cliniques en cours évaluant le NOX-A12 dans le cancer du cerveau et du pancréas









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V. apporte une mise à jour sur le développement clinique et les délais associés à son programme phare, le NOX-A12.

Suite à des données prometteuses provenant de l'essai clinique de la deuxième cohorte de patients atteints de glioblastome (cancer du cerveau) traitée par NOX-A12, NOXXON développe et élargit ses programmes cliniques. La Société prévoit prochainement l'expansion de l'étude GLORIA en cours chez les patients atteints de cancer du cerveau ainsi que le lancement d'une étude de phase 2 chez les patients atteints de cancer du pancréas au cours des 12 prochains mois :

Cancer du cerveau :

-l'essai GLORIA de phase 1/2 en cours (NCT04121455), évaluant NOX-A12 en combinaison avec la radiothérapie chez des patients atteints de cancer du cerveau MGMT non-méthylés de première ligne, a d'ores et déjà montré des résultats positifs au sein des 2 premières cohortes de 3 patients traitées chacunes par des doses hebdomadaires de 200 et 400 mg de NOX-A12. Suite au recrutement des 3 patients de la troisième cohorte traités par une dose de 600 mg par semaine, les données principales étaient attendues au quatrième trimestre 2021. Cependant, un abandon non lié à NOX-A12 d'un des patients de l'essai clinique a retardé ces données, qui sont désormais attendues au premier trimestre 2022. La société a lancé le recrutement d'un patient de remplacement.

-l'expansion de l'essai GLORIA de phase 1/2 évaluant NOX-A12 chez les patients atteints de cancer du cerveau Non-Méthylés MGMT devrait être initiée en septembre 2021 dans les 6 sites cliniques en Allemagne participant déjà à cet essai. Les premiers patients devraient être recrutés au quatrième trimestre 2021. L'essai permettra (i) d'élargir la population de patients traités par l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie à ceux dont les tumeurs sont complètement réséquées et (ii) d'évaluer une nouvelle combinaison de traitement avec le NOX-A12 chez les patients dont les tumeurs ne sont pas complètement réséquées.

Le cancer du pancréas :

-le nouvel essai de phase 2 (OPTIMUS) avec NOX-A12 en association avec le traitement anti-PD-1 de MSD, KEYTRUDA(R) (pembrolizumab) initialement prévu au deuxième semestre 2021, est désormais attendu au deuxième trimestre 2022. Bien que la collaboration avec MSD ait été signée en juillet 2021, l'essai a été retardé notamment à cause de la COVID-19 et d'autres problèmes indépendants de la volonté de NOXXON, notamment des retards chez les fournisseurs de matières premières et les prestataires de services de principes actifs, ne permettant à la Société d'obtenir les lots de NOX-A12 nécessaires au lancement de la phase 2 qu'au premier trimestre 2022. Les premiers patients devraient donc être traités au deuxième trimestre 2022.

Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, commente : "Le retard inattendu de production impactant notre programme dans le cancer du pancréas est décevant, mais nous travaillons sans relâche afin de garantir la production des lots nécessaires de NOX-A12 le plus rapidement possible, tout en maintenant des normes de qualité élevées. Nous sommes ravis que Merck ait réitéré sa confiance et que la collaboration avec NOXXON soit renouvelée. Nous sommes impatients de mener à bien l'expansion de notre programme clinique évaluant NOX-A12 dans le cancer du cerveau, et es problèmes liés à la production et à l'approvisionnement ne devrait pas affectés le recrutement de cette cohorte d'expansion".