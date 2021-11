Noxxon Pharma fait le point sur le calendrier des essais cliniques a venir pour le NOX-A12

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui qu'en raison de problèmes d'approvisionnement affectant l'entreprise en charge de la production de ses médicaments, le début de ses deux prochains essais cliniques évaluant NOX-A12 sera retardé de 3 mois au maximum, jusqu'au troisième trimestre 2022. Les essais concernés sont l'essai de phase 2 (OPTIMUS) évaluant NOX-A12 en association avec le traitement anti-PD-1 Keytruda (pembrolizumab) de MSD (Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J. Etats-Unis) dans le traitement en deuxième ligne du cancer du pancréas, et l'essai pivot de phase 2/3 qui évaluera NOX-A12 en association avec la radiothérapie comme traitement de première ligne chez les patients atteints d'un cancer du cerveau (glioblastome).

En raison d'une pénurie d'acide dichloroacétique, un réactif chimique clé nécessaire à la synthèse du NOX-A12, aux États-Unis, NOXXON a été informé par son prestataire de services pour la fabrication de principes actifs que les lots de NOX-A12 nécessaires au lancement de ces deux études ne seront disponibles qu'au deuxième trimestre 2022. Les premiers patients devraient donc être traités début août 2022. Ces retards ont eu un impact sur le calendrier global d'approbation du NOX-A12 dans le glioblastome, le repoussant à début 2026. L'obtention d'une autorisation de mise sur le marché dans le cancer du pancréas reste inchangée et est toujours attendues pour 2027.

Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, a commenté : "Les effets de la pandémie de COVID-19 se font encore ressentir au sein de l'industrie de la santé dans de nombreux domaines, y compris les plus essentiels comme les chaînes d'approvisionnement et de production. Les études NOX-A12 dans les cancers du pancréas et du cerveau sont nos programmes cliniques phares. L'essai portant sur le cancer du pancréas est notre deuxième collaboration avec MSD, leader mondial dans le domaine de l'immuno-oncologie, et l'essai pivot dans le cancer du cerveau devrait nous fournir la base de données nécessaire à l'obtention de notre première autorisation de mise sur le marché. Nous avons travaillé avec notre prestataire de services pour pallier aux pénuries imprévues de réactifs chimiques, habituellement faciles à obtenir, qui affectent ces lots de NOX-A12. Nous mettons en place toutes les mesures nécessaires afin de garantir que ces lots seront livrés dès que possible, tout en respectant les normes de qualité élevées habituelles. Nous sommes impatients de lancer ces essais et de vérifier les bénéfices cliniques potentiels de l'association du NOX-A12 et du Keytruda ou de la radiothérapie pour les patients souffrant de cancers très agressifs."

Forte d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie à hauteur de 13,7 millions d'euros au 30 juin 2021 et d'un financement garanti disponible à hauteur de 10,45 millions d'euros (valeur nominale) pouvant être tiré à la discrétion de la société, comme indiqué le 22 octobre 2021 dans le rapport financier semestriel 2021, le calendrier actualisé des engagements en matière de fabrication et d'essais cliniques prolonge désormais la visibilité financière de NOXXON jusqu'en juillet 2022.