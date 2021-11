Noxxon Pharma : du nouveau dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce que Dr Frank Giordano présentera les résultats intermédiaires de l'étude GLORIA de phase 1/2 en cours chez des patients atteints de cancer du cerveau au cours de la réunion scientifique annuelle de la Society for Neuro-Oncology (SNO). La réunion se tiendra à Boston, Massachusetts, Etats-Unis, du 18 au 21 novembre 2021.

Le Dr Frank Giordano, investigateur principal de l'étude GLORIA, a commenté : "Depuis de nombreuses années, je me concentre sur l'optimisation de la radiothérapie dans le traitement des cancers du cerveau afin d'offrir aux patients des traitements plus efficaces sans pour autant être plus toxique. Les résultats cliniques obtenus à ce jour pour NOX-A12 en association avec la radiothérapie, que je présenterai à la conférence, montrent à la fois un profil de toxicité faible et une efficacité encourageante. Je suis très impatient de voir les résultats à six mois du traitement des patients de la cohorte à forte dose, au premier trimestre 2022. Afin de recueillir des données supplémentaires, nous avons également élargi l'étude évaluant NOX-A12 en association avec de la radiothérapie."

La présentation intitulée "CXCL12 inhibition in MGMT unmethylated glioblastoma - results of an early proof-of-concept assessment in the multicentric phase I/II GLORIA trial" expliquera les résultats de l'étude de preuve de concept sur l'inhibition du CXCL12 pendant et après la radiothérapie dans le traitement du cancer du cerveau. Les patients recrutés sont tous atteints de glioblastomes (GBM) non méthylés au niveau du promoteur MGMT, nouvellement diagnostiqués et ne répondent pas à la chimiothérapie standard (temozolomide).

Une IRM approfondie et une immunofluorescence multiplexe sur des échantillons de patients traités suggèrent l'efficacité de la radiothérapie combinée à l'inhibition du CXCL12 dans les GBM non méthylés. En outre, les résultats des patients traités par NOX-A12 et la radiothérapie seront comparés à ceux d'une cohorte historique appariée de patients ayant reçu de traitement classique. De plus amples informations sur l'étude GLORIA (NCT04121455) sont disponibles sur le site ClinicalTrials.gov.