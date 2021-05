Noxxon Pharma : du nouveau dans le cancer du cerveau

Crédit photo © Noxxon Pharma

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que le comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) a confirmé qu'il était sûr et approprié de poursuivre l'étude évaluant la dose la plus élevée de NOX-A12 en association avec la radiothérapie dans l'étude de phase 1/2 en cours chez des patients atteints d'un cancer du cerveau.

Cette étude clinique de phase 1/2 porte sur trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine), combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. L'approbation du DSMB de poursuivre cette étude fait suite à l'évaluation des données de sécurité stipulée dans le protocole de l'étude, et qui devait être menée après que les trois patients de la troisième et dernière cohorte aient atteint au moins quatre semaines de traitement par la dose la plus élevée.

"La validation par le DSMB des données de sécurité de la dose la plus élevée de NOX-A12 dans cette étude de phase 1/2 chez des patients atteints d'un cancer du cerveau est une excellente nouvelle pour NOXXON. Nous sommes impatients de poursuivre l'étude de ce traitement prometteur, dont les données principales sont toujours attendues fin mai pour la deuxième cohorte et en novembre 2021 pour la troisième cohorte", commente Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.