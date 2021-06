Noxxon Pharma : du nouveau au Conseil de surveillance

Noxxon Pharma : du nouveau au Conseil de surveillance









Crédit photo © Noxxon Pharma

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Noxxon Pharma NV, spécialisée dans l'amélioration des traitements contre le cancer par le ciblage du microenvironnement tumoral (MET), annonce les résultats de son Assemblée générale annuelle 2021. Elle s'est tenue le 24 juin à 14h (CEST).

Certains actionnaires, représentant un total de 8,83% du capital social total émis et en circulation au 27 mai 2021, étaient représentés par procuration.

Toutes les résolutions soumises à l'AG ont été approuvées, y compris la nomination au Conseil de surveillance de Susan Coles, du Dr Martine van Vugt et de Gregory Weaver, ainsi que l'adoption des résultats financiers pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2020.