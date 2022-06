Noxxon Pharma : du nouveau !

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET) a annoncé les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) de 2022, tenue le mercredi 29 juin, à 14h00 CEST. Certains actionnaires représentant un total de 9,33% du capital social total émis et en circulation au 1er juin 2022, étaient représentés en personne ou par procuration.

Toutes les résolutions soumises à l'AG ont été approuvées, y compris le changement de nom de la société de "NOXXON Pharma NV" à "TME Pharma NV".

Aram Mangasarian, PDG de NOXXON Pharma, commente : "Notre nouveau nom, TME Pharma, reflète la transformation de la société en une biotechnologie spécialisée dans le domaine de l'oncologie et s'inscrit dans notre stratégie visant à fournir les meilleurs traitements possibles ciblant le microenvironnement tumoral (MET) dans les formes de cancers les plus agressives. Nous pensons que notre approche unique permet de proposer des combinaisons de traitements anticancéreux capables d'avoir un impact thérapeutique plus important dans les cancers qui réagissent mal aux traitements actuels."

La société a enregistré un nouveau code mnémonique, ALTME, et prévoit de soumettre la notification du changement de nom de la société à Euronext Growth Paris.

La société prévoit que les négociations sur le marché pourront débuter sous ce nouveau code dans les prochaines semaines. D'ici là, la société entend poursuivre les échanges sous son code mnémonique actuel, ALNOX.