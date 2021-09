Noxxon Pharma : du nouveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma annonce aujourd'hui le recrutement et la première semaine de traitement à la dose la plus élevée de NOX-A12 (600 mg/semaine) du dixième et dernier patient atteint d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué, au sein de la troisième cohorte de son étude clinique de phase 1/2. Conformément au calendrier initial, les données de cette phase 1/2 sont attendues au premier trimestre 2022, après le traitement et la période de suivi de 6 mois du patient. La prochaine étape consistera à lancer la phase d'expansion de l'essai GLORIA pour l'obtention de données cliniques additionnelles chez des patients atteints d'un cancer du cerveau.

L'étude GLORIA porte sur l'évaluation de doses croissantes d'une thérapie associant l'inhibiteur de CXCL12, NOX-A12, à une radiothérapie à faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. Elle évalue trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine) pouvant être testés et administrés pendant une durée maximale de six mois.

Le Dr. Jarl Ulf Jungnelius, conseiller médical Senior de NOXXON, commente : "Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation du recrutement pour la partie de l'étude consacrée à l'escalade de dose. Compte tenu des données positives issues des deux cohortes de doses précédentes, nous sommes impatients d'observer les premiers signaux de sécurité et d'efficacité de NOX-A12 dans la dernière cohorte. La thérapie par combinaison est une approche unique et prometteuse disposant d'un fort potentiel pour le traitement des patients souffrant d'un cancer du cerveau et pour lesquels il n'existe actuellement aucun traitement efficace. Les données de la troisième et dernière cohorte de patients en escalade de dose sont attendues au premier trimestre 2022."

Six patients des deux premières cohortes (trois patients recevant 200 mg/semaine et trois patients recevant 400 mg/semaine) ont rapporté des données positives. Plus de 83% de ces patients ont ainsi montré une réduction de la taille de la tumeur pendant ou après le traitement par NOX-A12, avec des réductions maximales par rapport à la ligne de référence allant de 2% à 62% pour les patients traités à 200 mg/semaine (première cohorte), et de 28% et 71% pour deux des patients traités à 400 mg/semaine (deuxième cohorte). Ces patients ont bien toléré la radiothérapie combinée et le traitement par NOX-A12, sans qu'aucune toxicité limitante n'ait été observée.