Noxxon Pharma : du nouveau

Noxxon Pharma : du nouveau









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que, dans le cadre d'une session planifiée indépendante, le Comité de Surveillance et de Suivi des Données (Data Safety Monitoring Board - DSMB) a analysé les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient de la deuxième cohorte de dose, recruté dans l'essai évaluant NOX-A12 en association avec la radiothérapie pour le traitement du cancer du cerveau.

A la suite de cette analyse, le DSMB a conclu qu'il était sûr et approprié de poursuivre le recrutement des patients de la cohorte, conformément au protocole initial de l'étude.

Cet essai clinique de phase 1/2 évalue trois régimes de dose différents de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/ semaine), chacun combiné à une radiothérapie par faisceau externe, chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. Les centres cliniques participant à l'étude ont d'ores et déjà initié le recrutement des patients restants pour le deuxième des trois groupes de doses croissantes. Une fois que tous les patients de la deuxième cohorte auront reçu un traitement de quatre semaines de NOX-A12 associé à une radiothérapie, le DSMB se réunira de nouveau pour déterminer si le produit présente un profil de sécurité suffisant pour passer à la dose de NOX-A12 la plus élevée.

"Nous sommes très heureux de cette nouvelle confirmation du profil de sécurité positif du NOX-A12 et poursuivons nos efforts pour mener à terme ce programme clinique évaluant des régimes de dose croissante de notre produit", commente Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. "Les résultats encourageants de cette analyse vont nous permettre de recruter et de traiter de nouveaux patients, comme le prévoit le protocole d'étude initial. Par ailleurs, nous sommes parvenus à sécuriser grâce aux récentes augmentations de capital une trésorerie suffisante pour poursuivre nos activités pendant plus d'un an, ce qui nous permettra notamment d'atteindre nos objectifs principaux : l'obtention de données cliniques à six mois sur la première cohorte de patient en octobre 2020, et sur la deuxième et la troisième cohorte à la fin du premier trimestre 2021 et mi-2021, respectivement."