Noxxon Pharma : deux experts de premier plan dans le cancer du cerveau rejoignent le Conseil Consultatif Scientifique

(Boursier.com) — Noxxon Pharma annonce la nomination de deux experts de premier plan dans le cancer du cerveau au sein de son Conseil Consultatif Scientifique (SAB). Le professeur Monika Hegi et le docteur Michael Lim rejoignent le SAB actuel et apportent des conseils stratégiques et scientifiques à Noxxon pour le bon développement et l'avancée de son programme clinique avec NOX-A12, dans l'indication du cancer du cerveau (glioblastome).

"Accueillir les meilleurs scientifiques ayant fait leurs preuves dans le développement de nouveaux médicaments est un engagement auquel NOXXON est attaché, et ces dernières nominations d'experts américains et européens de renom au sein du SAB reflète la solide stratégie de développement clinique de la Société. Nous sommes impatients de travailler avec le Professeure Hegi et le Docteur Lim, dont les expériences réussies et diverses apportent une valeur ajoutée au travail du SAB", déclare le Docteur José Saro, Président du Conseil Consultatif Scientifique de Noxxon.

"Nous sommes très heureux et honorés d'accueillir le Professeure Hegi et le Docteur Lim au sein de notre conseil scientifique à un moment crucial pour NOXXON, celui du passage de la preuve de concept à l'essai pivot dans le cancer du cerveau. Après avoir annoncé d'excellents résultats de notre essai clinique de phase 1/2 GLORIA, nous continuons à explorer d'autres combinaisons thérapeutiques pour les patients atteints de tumeurs cérébrales et nous prévoyons de poursuivre le développement clinique de NOX-A12 dans le cadre d'une étude pivot sur le glioblastome. La nomination de ces experts de renommée mondiale dans le domaine du cancer du cerveau complète la capacité de R&D de NOXXON en lui apportant des connaissances scientifiques et cliniques approfondies et souligne le potentiel important de NOX-A12 dans cette indication très difficile à traiter", ajoute Aram Mangasarian, PDG de Noxxon.