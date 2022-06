Noxxon Pharma : des résultats prometteurs de l'étude GLORIA présentés à la réunion de l'ASCO 2022

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), présente les données principales de l'étude de phase 1/2 GLORIA dans le cancer du cerveau (glioblastome) évaluant NOX A12 sous forme de poster à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra à Chicago, Illinois, États-Unis, du 3 au 7 juin.

Le poster intitulé "Radiotherapy and olaptesed pegol (NOX-A12) in partially resected or biopsy-only MGMT-unmethylated glioblastoma : Interim data from the German multicenter phase 1/2 GLORIA trial" a été présenté par le Dr Frank A. Giordano.

Ce poster met en évidence que :

- 90 % des patients ayant reçu NOX-A12 en association avec de la radiothérapie ont obtenu une réduction de la taille des tumeurs, contre 25% des patients d'une cohorte de référence recevant les soins standard.

- 40% des patients ayant reçu NOX-A12 en association avec de la radiothérapie ont obtenu une réponse partielle (définie comme une réduction de la taille de la tumeur de plus de 50%) contre 10% dans une cohorte de référence recevant les soins standard.

- Chez 30% des patients ayant reçu NOX-A12 en association avec de la radiothérapie, une ou plusieurs lésions non ciblées (petites lésions secondaires) ont complètement disparu.

- Une infiltration de la tumeur par des lymphocytes T cytotoxiques activés et des macrophages de type M1 a été observée chez les deux patients qui ont subi une nouvelle intervention chirurgicale pendant le traitement par NOX-A12.

- La combinaison de la radiothérapie avec NOX-A12 a été sûre et bien tolérée, sans toxicité limitant la dose et sans décès lié au traitement. Seuls 4% des événements indésirables de grade 2 ou plus ont été considérés comme étant uniquement liés à NOX-A12.

"Nous sommes ravis de ces résultats prometteurs, qui démontrent le potentiel de notre produit phare, NOX-A12, dans le cancer du cerveau et confirment notre approche innovante consistant à cibler le microenvironnement tumoral. Nous continuerons à communiquer les données de la partie de l'étude portant sur l'escalade de dose et nous attendons avec impatience les résultats intermédiaires de l'étude d'expansion en cours qui explore d'autres combinaisons thérapeutiques, ce qui nous aidera à concevoir l'essai pivot prévu. Le cancer du cerveau est une maladie très difficile à traiter et ces résultats nous rapprochent de notre objectif d'offrir de meilleures options de traitement et de redonner de l'espoir aux patients", Aram Mangasarian, PDG de Noxxon.

Une copie de la présentation sous forme de poster, ainsi qu'une vidéo synthétique, seront disponibles sur le site web de NOXXON. De plus amples informations sur l'étude GLORIA (NCT04121455) sont disponibles sur le site ClinicalTrials.gov.

A la suite de la conférence 2022 de l'ASCO, NOXXON organisera un webinaire en présence du Dr Giordano, qui commentera la présentation sous forme de poster de l'ASCO et abordera plus en détail les résultats de l'étude de phase 1/2 GLORIA, le 10 juin, à 14h CEST (8h EDT).