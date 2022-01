Noxxon Pharma : déception dans l'évaluation de NOX-A12 dans une indication non-oncologique

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV annonce la fin de l'évaluation de NOX-A12 par un laboratoire pharmaceutique de premier plan dans une indication non oncologique annoncée le 24 juin 2019.

Le laboratoire pharmaceutique a décidé de ne pas poursuivre ses travaux avec NOX-A12 dans ce domaine et de mettre fin à l'accord de collaboration. L'indication ciblée ne sera pas divulguée.

"Bien que cette décision soit une déception, pour nous comme pour nos actionnaires, l'investissement important en temps et en ressources de ce partenaire pharmaceutique au cours des deux dernières années pour l'évaluation du NOX-A12 dans une indication non oncologique témoigne en faveur du potentiel unique du mécanisme d'action de NOX-A12, qui cible directement les chimiokines, par rapport aux agents concurrents à récepteur unique qui ne bloquent pas complètement les interactions entre la CXCL12 et les récepteurs. Bien que l'hypothèse biologique testée par le partenaire pharmaceutique n'ait pas fonctionné dans l'indication évaluée, nous sommes heureux que l'équipe de recherche et développement pharmaceutique ait travaillé si assidûment à l'évaluation du potentiel thérapeutique de NOX-A12 dans cette indication. Nous restons engagés dans le développement de NOX-A12 dans les indications oncologiques et nous sommes impatients d'informer le marché des progrès cliniques réalisés dans le traitement des cancers du cerveau et du pancréas", commente Aram Mangasarian, PDG de Noxxon.

NOX-A12 est actuellement en cours de développement clinique dans deux indications :

1) Glioblastome (GBM) - une étude de phase 1/2 évaluant le NOX-A12 + radiothérapie (GLORIA) chez des patients atteints d'un cancer du cerveau agressif récemment diagnostiqué est en cours. Tous les patients ont été recrutés au sein des trois cohortes de doses de l'essai (200, 400 ou 600 mg de NOX-A12 par semaine), et auront terminé les 6 mois de traitement au premier trimestre 2022. Sur la base des résultats encourageants obtenus dans les deux cohortes de doses initiales, des bras d'extension de l'étude ont été mis en place pour évaluer le bénéfice synergique potentiel de NOX-A12 en association avec d'autres traitements. La prochaine étape sera le lancement d'un essai pivot en 2022.

2) Cancer du pancréas - à la suite des résultats prometteurs de l'essai Opera, une étude de phase 2 (Optimus) comparant NOX-A12 en association avec un anticorps anti-PD-1 et deux protocoles distincts de chimiothérapie standard en traitement de deuxième ligne chez des patients atteints d'un cancer du pancréas, devrait commencer en 2022. Noxxon et MSD (Merck & Co, Inc, Kenilworth, NJ Etats-Unis) ont entamé leur deuxième partenariat pour cette étude.