Noxxon Pharma : de la visibilité financière jusqu'à juin 2022

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Noxxon Pharma publie ses résultats financiers pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin 2021. Sur le semestre, Noxxon Pharma AG n'a généré aucun revenu. Le groupe ne prévoit pas que ses produits candidats en développement ne génèrent de revenus à moins de la signature d'un accord de licence, de l'obtention de l'approbation réglementaire menant à une commercialisation de ses produits, ou de la conclusion d'accords de collaboration avec des partis tiers intéressés. Le groupe a cependant généré 142 kE d'autres produits d'exploitation provenant de la vente de matières premières et de services et d'autres revenus.

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 213% au 1er semestre 2021 par rapport à la même période l'année dernière. La majeure partie de cette croissance provient des dépenses en recherche et développement (R&D), représentant 81% des coûts d'exploitation. Elles ont augmenté de 421% au 1er semestre 2021 par rapport à la même période l'année précédente. En effet, Noxxon a continué à faire d'importants progrès sur ces actifs en essai clinique. Ainsi, les différents coûts d'exploitation ont entraîné des sorties nettes de trésorerie d'exploitation de 5,9 ME.

Le groupe a réussi à renforcer son bilan en levant un total de 9,3 ME de produits nets provenant de sources multiples, dont 6 ME par placement privé. Noxxon Pharma dispose de13,7 ME de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, en plus de disposer d'un financement garanti de 10,45 ME (nominal) pouvant être tiré à la discrétion de la société.

Ces ressources disponibles permettent à Noxxon Pharma de disposer d'une visibilité financière suffisante jusqu'au juin 2022.

Perspectives

Noxxon continue de faire progresser son essai clinique de phase 1/2 en cours sur l'association de NOX-A12 et de la radiothérapie chez les patients atteints d'un cancer du cerveau (glioblastome) de première intention, dont l'analyse des biomarqueurs du tissu tumoral montre qu'ils sont résistants à la chimiothérapie standard actuelle. L'essai clinique est en bonne voie pour présenter les données de la troisième cohorte (dose la plus élevée) au 1er trimestre 2022. La société continue également à faire avancer les dépôts réglementaires pour les cohortes d'expansion afin d'explorer des populations de patients supplémentaires et des thérapies combinées dans le cancer du cerveau.

L'environnement opérationnel reste incertain en raison de la pandémie de COVID et de ses conséquences. Noxxon reste tributaire de ses fournisseurs de services pour la fabrication de médicaments et la réalisation d'essais cliniques.

Aram Mangasarian, PDG de Noxxon, commente : "Je suis ravi d'annoncer la réalisation par Noxxon d'importants progrès depuis le début de l'année, en mettant en oeuvre une approche unique pour cibler le microenvironnement tumoral et améliorer la façon dont les cancers sont traités. Nous continuons à développer notre actif principal, le NOX-A12, dans deux indications, le cancer du cerveau et le cancer du pancréas, pour lesquels une part importante des besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Les résultats cliniques à date sont prometteurs et montrent le fort potentiel du NOX-A12 dans le traitement et l'amélioration des résultats sur les patients souffrant de ces indications".

"Nous avons également renforcé de manière significative notre conseil de surveillance en y ajoutant trois nouveaux membres dotés d'une expérience exceptionnelle et très pertinente en développement commercial, en droit des sociétés et en finance. En termes de développement commercial, je suis ravi que MSD/Merck ait renouvelé sa confiance en Noxxon en concluant un nouvel accord de collaboration pour développer le NOX-A12 en combinaison avec son inhibiteur PD-1 Keytruda, leader du marché. Ces développements récents confirment notre capacité à offrir une forte valeur aux actionnaires dans les mois et les années à venir", ajoute Aram Mangasarian.