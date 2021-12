Noxxon Pharma : conférences à suivre

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV, société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui la participation d'Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, et de Bryan Jennings, directeur financier de NOXXON, à des conférences investisseurs début 2022. Ils seront également disponibles pour des réunions.

LifeSci Partners Corporate Access Event, 5-7 janvier 2022, conférence virtuelle

L'événement Corporate Access organisé par LifeSci Partners réunira plus de 200 entreprises innovantes cotées en bourse et privées dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la pharmacologie, des sciences de la vie et de la cybersanté du monde entier. L'événement comprendra des rencontres individuelles avec les dirigeants des entreprises et des discussions de groupe avec des experts, des dirigeants, des investisseurs spécialisés et des experts médicaux mettant en évidence les sujets les plus pertinents ayant un impact sur l'industrie des sciences de la vie aujourd'hui. L'équipe NOXXON sera disponible pour des réunions. L'inscription à l'événement est obligatoire.

Conférence H.C. Wainwright BioConnect, 10-13 janvier 2022, conférence virtuelle

BioConnect, organisée par H.C. Wainwright, vise à mettre en relation les entreprises des sciences de la vie avec une grande variété d'investisseurs. La vidéo de présentation de la société NOXXON sera disponible à la demande à partir du 10 janvier à 7h00 ET. L'équipe est prête à rencontrer les membres de la communauté financière pendant la conférence. L'inscription à l'événement est obligatoire.

BIOMED EVENT 2022, 26 janvier 2022, Paris, France

La 7ème édition du BIOMED EVENT organisée par INVEST SECURITIES, accueillera de nombreuses biotech/medtech européennes cotées et des investisseurs institutionnels. Le PDG de NOXXON sera disponible pour des rencontres individuelles ou en groupe tout au long de la journée. L'inscription à l'événement est obligatoire.

Congrès mondial LSX, 8-9 février 2022, Londres, Royaume-Uni ou 14-25 février 2022, conférence virtuelle

Le 8ème Congrès mondial LSX réunira les fondateurs et dirigeants de start-ups innovantes comme de grands groupes pharmaceutiques et vise à offrir une plateforme aux entreprises afin de partager leurs recherches et technologies de pointe. Le congrès propose des rencontres individuelles, mettant en relation les dirigeants des industries des biotechnologies, des technologies de la santé et des technologies médicales avec les investisseurs les plus actifs du secteur, les équipes BD&L de l'industrie pharmaceutique et des technologies de la santé, les leaders de la 'R&D', les experts et les sociétés de services de premier plan qui font avancer le secteur. La participation de NOXXON, en personne ou virtuelle, sera déterminée par les conditions imposées par la pandémie.