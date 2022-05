Noxxon Pharma : approbation de la proposition de regroupement d'actions

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le lundi 16 mai 2022 dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ à Amsterdam, Pays-Bas, a approuvé la proposition de consolidation des actions à mettre en oeuvre par le biais d'une modification partielle des statuts et, en relation avec le regroupement d'actions, d'autoriser le conseil d'administration à annuler, si nécessaire, jusqu'au nombre maximum d'actions détenues par la société dans son propre capital social. Les actionnaires habilités à voter et représentant un total de 6,41% du capital social émis et en circulation étaient représentés par procuration.

Bryan Jennings, Directeur Financier de NOXXON, a commenté : "L'approbation de la proposition de regroupement d'actions de NOXXON est un signe important du soutien des actionnaires aux projets de la société visant à améliorer la liquidité et la stabilité des actions. Le regroupement, ainsi que nos progrès cliniques considérables, permettra de soutenir notre stratégie de financement. Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien continu alors que nous nous orientons vers une structure de capital plus efficiente."

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire sera bientôt disponible sur le site de NOXXON.