Noxxon Pharma annonce une augmentation de capital de 0,5 ME par placement privé d'actions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NOXXON Pharma N.V., société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce qu'à la suite de discussions avec des investisseurs, la société a reçu des engagements pour un investissement de 0,5 ME dans le cadre d'un placement privé.

"Nous sommes heureux de bénéficier du soutien continu de la communauté des investisseurs, particulièrement des investisseurs européens et américains qui ont une vision long-terme et continuent de soutenir la stratégie de NOXXON. Ils ont également investi dans les augmentations de capital l'année dernière. Cet investissement apporte des capitaux supplémentaires à la société et nous permet de poursuivre l'essai de phase I/II du NOX-A12 en combinaison avec la radiothérapie comme traitement de 1ère ligne chez les patients atteints d'un cancer du cerveau, ce qui reste l'un des principaux objectifs cliniques de NOXXON. Comme pour le précédent placement privé, qui a convaincu des investisseurs de long terme, ce financement n'est assorti d'aucun bon de souscription ou autre option de ce type", a déclaré Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON.

Le prix convenu avec les investisseurs de 0,51 euro par action représente une décote de 26% sur la moyenne des cours de clôture des actions au cours des sept jours de bourse du 31 décembre 2019 au 9 janvier 2020. A ce titre, il est prévu que 980 389 actions nouvelles soient émises dans le cadre de ce financement. La clôture et le règlement de cette transaction devraient avoir lieu au cours des sept prochains jours...