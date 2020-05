Noxxon Pharma a levé 5,5 ME auprès d'investisseurs privés

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV a réussi son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, via un placement privé placé auprès d'investisseurs européens. Cette levée de fonds a été effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 5,5 millions d'euros.

Le montant total de l'augmentation de capital correspond à l'émission de 10.784.314 actions nouvelles au prix de souscription de 0,51 euro par action nouvelle (prime d'émission incluse), soit un taux de dilution de 29,5% du capital après opération sur une base non diluée.

Le prix de souscription représente une décote de -31,1% sur la moyenne des cours de clôture des actions au cours des 7 jours de bourse du 29 avril 2020 au 8 mai 2020.

Nous tenons à remercier les nouveaux actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital afin de soutenir la stratégie de Noxxon. Cette levée de fonds conforte notre visibilité financière à plus d'un an, sur la base de notre stratégie commerciale actuelle. Ce financement nous donne la flexibilité nécessaire pour envisager de nouveaux projets créateurs de valeur et nous permet de poursuivre l'essai NOX-A12 de phase 1/2, réalisé en combinaison avec la radiothérapie comme traitement de 1ère ligne chez les patients atteints d'un cancer du cerveau. L'obtention de données dans le cadre de l'essai NOX-A12 sur le cancer du cerveau, reste l'un des principaux objectifs cliniques de Noxxon , commente Aram Mangasarian, CEO de la société biopharmaceutique Noxxon Pharma.

Dave van Mastwijk, Partner au sein de Nyenburgh Investment Partners (NYIP), est le principal investisseur de ce placement privé. Cet investissement nous permet d'aider la société à financer ses développements et à se développer pour les prochaines années pendant lesquelles nous nous attendons à une importante création de valeur et à une appréciation sensible du cours de l'action. Nous sommes impatients de prendre part, à notre manière, au développement de Noxxon , explique

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de l'augmentation de capital a été constatée par le Directoire réuni le 8 mai.

Le règlement-livraison de la transaction aura lieu le 12 mai. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN NL0012044762), à compter du 13 mai.

Le capital social de la société qui est actuellement composé de 25.737.422 actions, sera composé de 36.521.736 actions après la transaction.

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'augmentation de capital (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la société au 6 mai 2020), serait après l'émission des 10.784.314 actions nouvelles, de 0,7% du capital. Le capital social de la société, qui était de 257.374,22 euro, sera de 365.217,36 euro après la réalisation du l'opération.

Dans le cadre du placement privé, la société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 30 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'opération.