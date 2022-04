Noxxon Pharma : 2021 a été une année importante

(Boursier.com) — Pour l'année 2021, Noxxon Pharma n'a pas généré de revenus. Le Groupe ne s'attend pas à générer de revenus à partir des produits candidats qu'il développe jusqu'à ce qu'il signe un accord de licence ou obtienne une approbation réglementaire et commercialise ses produits ou conclut des accords de collaboration avec des tiers.

En 2021, le Groupe a généré 82 kE d'autres produits d'exploitation provenant principalement de la vente de matières premières et de services ainsi que d'autres produits. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 129% à 13,5 millions d'euros en 2021 par rapport à 2020, la majeure partie de cette augmentation étant due à une intensification des dépenses de recherche et développement (R&D), représentant 79% des coûts d'exploitation contre 68% en 2020. Les dépenses de R&D ont augmenté de 165% en 2021 par rapport à l'année dernière, car Noxxon a poursuivi le développement de ses actifs en phase clinique, notamment en augmentant les coûts de fabrication avant l'expansion des essais cliniques et le début de nouveaux essais cliniques. Les frais généraux et administratifs (G&A) ont augmenté de 53% pour soutenir les activités opérationnelles. Ces coûts d'exploitation ont entraîné des sorties nettes de fonds de 12,4 ME.

Renforcement de bilan

Le groupe a réussi à renforcer son bilan en levant un total de 11,5 ME de produits nets provenant de sources multiples, notamment un placement privé, l'exercice de bons de souscription en circulation et leur conversion ultérieure en actions, et le véhicule de financement Atlas Special Opportunities (ASO). L'accord d'obligations convertibles flexibles avec ASO, initialement annoncé le 23 avril 2020, et modifié le 14 octobre 2020, a été à nouveau modifié le 29 décembre 2021 pour étendre sa capacité de 17 millions EUR supplémentaires en titres liés à des actions. Après le 31 décembre 2021, le Groupe a levé un financement supplémentaire de 4,752 ME auprès du véhicule de financement ASO (nominal).

La structure du capital de la société est maintenant presque exempte de bons de souscription et d'autres structures de type dérivé autres que le plan d'options sur actions de la société. En conséquence, la structure du capital de la société est devenue moins complexe et offre la flexibilité nécessaire pour s'engager auprès des investisseurs. Les modifications apportées à la structure du capital offrent également au Groupe une flexibilité supplémentaire en termes de types d'investisseurs qu'il pourra attirer à l'avenir.

Perspectives 2022

Noxxon pense que l'avenir des traitements contre le cancer reposera sur les thérapies combinées, des combinaisons de plusieurs types de médicaments qui présentent un avantage synergique pour le patient en combattant le cancer de plusieurs manières à la fois (Source : Mahoney et al., 2015). Le produit candidat principal de la société et d'autres produits candidats en phase clinique de son portefeuille de produits ciblent le microenvironnement tumoral. Ils sont conçus pour être associés à d'autres thérapies du cancer. Le MET est l'espace dans lequel les cellules cancéreuses existent dans le corps, qui comprend, entre autres, les vaisseaux sanguins environnants, les cellules immunitaires, les fibroblastes et les molécules de signalisation. Il a été démontré que le MET joue un rôle essentiel dans presque tous les aspects de la biologie du cancer (Source : Guo et al., 2015 ; Joyce & Fearon, 2015, Huynh, et al., 2020).

"2021 a été une année importante pour Noxxon. Nos essais cliniques ont progressé de manière remarquable, nous rapprochant toujours plus de notre objectif d'améliorer la manière dont le cancer est aujourd'hui traité, grâce à notre approche unique et très innovante consistant à cibler le microenvironnement tumoral. Nous avons ainsi annoncé les résultats principaux, particulièrement solides, de notre essai clinique de phase 1/2 GLORIA évaluant notre actif principal, le NOX-A12, dans le cancer du cerveau. Ces résultats intégraient notamment des taux élevés de réponse tumorale dans cette population de patients très difficile à traiter, ce qui a fortement amélioré leurs espoirs envers notre thérapie. Nous continuerons à aller de l'avant cette année avec notre étude d'expansion portant sur le NOX-A12 afin d'explorer les options de traitement possibles pour les patients qui ne bénéficieraient pas des traitements standards de chimiothérapie, suivi par le début de notre étude pivot prévue dans le glioblastome. En parallèle et pour subvenir à notre engagement à développer nos actifs le plus possible afin d'apporter un bénéfice significatif à un très grand nombre de patients ne disposant d'aucune option de traitement satisfaisante à date, nous préparons actuellement le lancement d'une étude de phase 2 en collaboration avec MSD pour notre programme dans le pancréas", commente Aram Mangasarian, PDG de Noxxon.

"Soutenir les essais cliniques de Noxxon grâce à des sources de financement cohérentes et fiables est d'une importance capitale. Nous avons réalisé des progrès considérables et travaillons continuellement au maintien d'une structure de capital efficiente et au renforcement de notre programme de financement pour soutenir le développement de Noxxon en oncologie. Comme indiqué dans notre rapport annuel, Noxxon a une visibilité financière jusqu'en novembre 2022. Bien que les marchés financiers actuels demeurent difficiles pour de nombreuses biotechnologies, nous pensons que les opportunités de financement continueront à être portées par des avancées cliniques importantes. Des opportunités passionnantes nous attendent et nous sommes confiants dans notre capacité à les saisir et à les utiliser au mieux ", poursuit Bryan Jennings, directeur financier de Noxxon.

Afin de se préparer aux futurs essais cliniques nécessaires pour obtenir l'approbation réglementaire de NOX-A12, Noxxon a pris des engagements d'investissement pour la fabrication de médicaments destinés aux essais cliniques.