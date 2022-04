Noxxon Pharma : 2,37 ME de tirage obligataire avec ASO

(Boursier.com) — Noxxon Pharma NV a tiré des tranches de financement supplémentaires issues de son accord de financement avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO), pour un montant total de 2.375.000 euros et émis 2.419 obligations convertibles -y compris les 44 obligations convertibles émises en relation avec les frais de transaction- d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune.

"Nous sommes très heureux de recevoir le soutien continu d'Atlas et d'obtenir un financement supplémentaire pour la poursuite des activités de Noxxon. Les conditions difficiles qui prévalent actuellement sur les marchés financiers ont rendu le financement plus complexe pour de nombreuses sociétés de biotechnologie. Compte tenu de la baisse de la liquidité des actions au niveau mondial, et des actions de Noxxon notamment, nous devons maintenir cet équilibre entre notre besoin de financement additionnel et la capacité de la structure de notre capital à absorber les conversions en cours issues de l'accord avec Atlas. Nous poursuivons en parallèle nos recherches de nouvelles sources de capitaux propres pour le financement efficace de nos activités" déclare, Bryan Jennings, Directeur Financier de Noxxon.