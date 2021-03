Noxxon : nouvelle avancée pour NOX-A12

(Boursier.com) — Noxxon , société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce que le comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) a confirmé qu'il était sûr et approprié de poursuivre le recrutement des patients de la dernière cohorte de forte dose de l'étude évaluant la combinaison de NOX-A12 et d'une radiothérapie dans le cancer du cerveau, conformément au protocole de l'étude.

Cette décision fait suite à l'analyse des données de sécurité issues des quatre premières semaines de traitement du premier patient recruté. Elle marque par ailleurs une étape importante de l'étude en permettant l'avancée et l'analyse du schéma posologique final, ouvrant ainsi la voie à l'obtention de ces données majeures pour Noxxon, attendues dans le courant de l'année 2021.

Cette étude clinique de phase 1/2 porte sur trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/ semaine), combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. Sur la base de la confirmation du DSMB, les centres d'études cliniques participants ont initié le recrutement final des patients du dernier groupe évaluant la dose de NOX-A12 la plus élevée. Une fois que tous les patients de cette troisième cohorte auront reçu quatre semaines de traitement par NOX-A12 couplées à une radiothérapie, le DSMB se réunira une dernière fois afin d'évaluer la sécurité et la tolérance du produit. Les conclusions de cette réunion détermineront la dose recommandée pour le prochain essai randomisé et contrôlé dans le cancer du cerveau, qui conduira à l'enregistrement du NOX-A12.

"La confirmation de ces données de sécurité par le DSMB est une excellente nouvelle qui va nous permettre désormais de poursuivre cette étude et de recruter les derniers patients recevant la dose la plus élevée prévue pour NOX-A12. Cette étape stratégique importante, que nous venons de franchir, nous rapproche un peu plus de la lecture des premières données de cette cohorte, qui devrait être réalisable vers la fin du troisième trimestre 2021", commente Aram Mangasarian, PDG. "Nous analyserons progressivement les données tout au long de l'étude afin d'identifier la dose recommandée et préparer une future étude d'enregistrement de phase 2. Notre récente levée de fonds et les véhicules de financement disponibles assurent aujourd'hui la sécurité financière de Noxxon jusqu'en 2022, ce qui nous permettra d'aborder des questions opérationnelles cruciales pour l'avenir de la Société".