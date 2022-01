Noxxon ne manque pas de bras

(Boursier.com) — Noxxon Pharma annonce que le comité de surveillance et de suivi (DSMB) a évalué que les données de sécurité des quatre premières semaines de traitement du premier patient inscrit dans le bras d'expansion de l'essai clinique GLORIA évaluant la combinaison du NOX-A12 à une radiothérapie et au bevacizumab étaient positives.

Le DSMB a ainsi conclu qu'il était sûr et approprié de poursuivre le recrutement des cinq patients supplémentaires de ce bras de l'essai, conformément au protocole initial de l'étude.

Noxxon annonce également que l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) a approuvé le troisième bras d'expansion de l'essai clinique GLORIA dans lequel les patients recevront l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1, pembrolizumab, en association avec le NOX-A12 et une radiothérapie.

Aram Mangasarian, PDG de Noxxon, commente : "Les trois bras de l'expansion de notre étude de phase 1/2 évaluant NOX-A12 sont soutenus par les données cliniques de l'essai GLORIA et sont conçus pour explorer le potentiel d'amélioration des bénéfices thérapeutiques de ce traitement pour les patients atteints de tumeurs cérébrales. L'association avec l'inhibiteur anti-PD-1 pembrolizumab est une piste particulièrement intéressante, car nous pensons que cette thérapie combinée pourrait débloquer une réponse immunitaire plus forte et plus durable contre la tumeur. Cette hypothèse se base sur nos précédentes observations montrant que NOX-A12 entraîne l'infiltration de cellules immunitaires cytotoxiques activées dans le tissu tumoral cérébral. Nous prévoyons d'utiliser les données cliniques des bras d'expansion pour soutenir notre future étude pivot dans le glioblastome".

L'essai clinique de phase 1/2 GLORIA évalue la sécurité et l'efficacité du NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du cerveau (glioblastome) récemment diagnostiqué et dont le promoteur MGMT n'est pas méthylé. Trois bras d'expansion, chacun visant le recrutement de six patients, évalueront le bénéfice du NOX-A12 dans d'autres contextes thérapeutiques :

- Bras A : NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients ayant subi une résection complète de la tumeur.

- Bras B : NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie et le bevacizumab chez les patients ayant subi une résection tumorale incomplète.

- Bras C : NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie et le pembrolizumab chez des patients ayant subi une résection tumorale incomplète.