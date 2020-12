Noxxon : lancement de la production du NOX-A12 en prévision de ses futures études cliniques

Noxxon : lancement de la production du NOX-A12 en prévision de ses futures études cliniques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce le lancement de la production du NOX-A12, le produit phare de la Société, en prévision de ses futures études cliniques.

Comme indiqué dans de précédentes communications, la stratégie de développement clinique de NOXXON pour le NOX-A12 se focalise sur deux indications oncologiques : le cancer du cerveau et le cancer du pancréas. La Société entend évaluer plusieurs combinaisons thérapeutiques afin de développer le NOX-A12 et le portefeuille de produits de la Société dans des indications à fort besoin médical et pour lesquelles très peu de traitements existent.

Concernant le cancer du pancréas, NOXXON lancera son essai clinique à deux bras au deuxième semestre 2021. Cette étude évaluera deux combinaisons distinctes associant des chimiothérapies de référence avec le NOX-A12 et une immunothérapie anti-PD-1 chez des patients de seconde ligne. Cette approche stratégique permettra à NOXXON de déterminer la combinaison thérapeutique la plus efficace pour le lancement d'une étude pivot contrôlée et randomisée.

Concernant sa stratégie de développement clinique dans le cancer du cerveau, la Société prévoit d'élargir l'étude d'escalade de dose de phase 1/2 actuellement en cours pour l'évaluation du NOX-A12 en combinaison avec la radiothérapie. Elle a pour but d'obtenir des données supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité de cette thérapie sur un plus large groupe de patients et de renforcer son dossier en vue des discussions avec les organismes de réglementation. Le lancement de l'élargissement de cette étude est prévu pour 2021.

Afin de garantir ses engagements de fabrication et poursuivre l'avancement de ses programmes, la Société a tiré les tranches dédiées à la fabrication de médicaments pour un montant total de 2,5 millions d'euros sur le véhicule d'obligations convertibles Atlas Special Opportunities, LLC (ASO). Suite au tirage de ces tranches, la société a émis le 29 décembre 2020, 2.546 obligations convertibles d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune, dont 46 émises en relation avec les frais de transaction. Les conditions modifiées et améliorées de ce véhicule de financement ont été communiquées le 14 octobre 2020.

"Au fur et à mesure que nos études cliniques progressent et que les résultats nous confortent sur le potentiel du NOX-A12, nous avons pris la décision d'investir dans la production de ce dernier en vue des futures études cliniques. Le financement mis en place avec ASO en avril 2020 nous a permis de lever des fonds spécifiques pour les engagements de fabrication et ainsi d'assurer le bon déroulement de notre stratégie de développement clinique" a déclaré Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.