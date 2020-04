Noxxon : financement de 14,2 millions d'euros par le biais d'obligations convertibles

Noxxon : financement de 14,2 millions d'euros par le biais d'obligations convertibles









(Boursier.com) — Noxxon annonce la conclusion d'un accord d'obligations convertibles flexibles garantissant l'accès à un financement d'un montant maximum de 14,2 ME (montant brut avant escompte d'émission et frais de transaction) avec Atlas Special Opportunities, LLC (ASO). L'instrument de financement complet, s'il est utilisé au total, permettrait à Noxxon de financer ses activités jusqu'à début 2022, incluant la finalisation de l'essai clinique dans le cancer du cerveau et la fabrication de médicaments supplémentaires pour les essais à venir, explique le groupe.

Dans le cadre de ce véhicule de financement, l'entreprise aura la possibilité d'accéder à des fonds en vingt et une tranches et à des tranches supplémentaires pour la fabrication de médicaments en émettant des obligations convertibles à l'ASO, pouvant être tirées à la discrétion de l'entreprise et sous réserve du respect de certaines conditions. La première tranche, d'une valeur nominale de 1,3 ME pourra être suivie de vingt autres tranches au maximum, chacune d'une valeur nominale de 475 KE. Des tranches dédiées à la fabrication de médicaments d'un montant nominal total de 3,4 ME pourront être tirées pendant toute la durée de cet accord, sous réserve que certaines étapes clés soient franchies dans le cadre de l'essai clinique dans le cancer du cerveau : lorsque le comité de contrôle des données et de la sécurité aura validé le profil de sécurité des patients recevant la plus faible dose (200 mg par semaine) dans l'essai sur le cancer du cerveau NOX-A12 et permis d'augmenter la dose ; lorsqu'au moins trois patients auront été recrutés dans la cohorte devant recevoir la dose moyenne (400 mg par semaine), et lorsque les données de l'IRM réalisée 4 mois après le début du traitement seront disponibles pour tous les patients atteints d'un cancer du cerveau dans le groupe auquel la plus faible dose aura été administrée.

Noxxon a déjà exercé son droit à la première tranche de financement à la signature de l'accord. Les obligations convertibles restantes pourront être émises par la Société au cours des 24 mois suivant la signature de l'accord.