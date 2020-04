Noxxon : du nouveau dans le cancer du cerveau

(Boursier.com) — Noxxon Pharma N.V., société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer ciblant le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui qu'un comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) a confirmé l'innocuité de la première dose de NOX-A12 dans l'essai de phase I/II évaluant le produit en association avec la radiothérapie chez des patients souffrant d'un cancer du cerveau et a autorisé le début du recrutement des patients pour la deuxième cohorte devant recevoir la dose moyenne de NOX-A12.

L'étude évalue trois doses croissantes de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/ semaine), chacune combinée à un traitement par radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. La décision de poursuivre l'étude a été prise après l'analyse des données de sécurité initialement prévue dans le protocole de l'étude, après que tous les patients de la première cohorte aient été traités pendant au moins 4 semaines.

En conséquence, les centres cliniques participant à l'étude ont initié le recrutement des patients pour le deuxième des trois groupes devant recevoir une dose croissante de NOX-A12. Les patients recrutés dans ce deuxième groupe recevront une dose hebdomadaire de NOX-A12 de 400 mg/ semaine. Le DSMB se réunira de nouveau une fois que le premier patient de cette deuxième cohorte aura suivi un traitement de quatre semaines associant NOX-A12 et la radiothérapie afin de déterminer si les deux autres patients de cette cohorte peuvent être recrutés en toute sécurité.

"La confirmation du profil de sécurité initial d'un traitement alliant NOX-A12 à la radiothérapie chez tous les patients de la première cohorte est très encourageante", commente Aram Mangasarian, Directeur Général de NOXXON. "A la suite de cette analyse, nous pouvons désormais étendre l'essai à une deuxième cohorte, comme initialement prévu, et passer au niveau de dose suivant. Nous sommes concentrés et optimistes sur l'atteinte de notre objectif, à savoir l'obtention des données de la première cohorte de patients en octobre 2020, et de la deuxième et troisième cohortes à la fin du premier trimestre 2021 et au milieu de l'année 2021, respectivement."