Noxxon débute le recrutement de la cohorte à plus forte dose

(Boursier.com) — Noxxon Pharma annonce que le comité indépendant de surveillance et de suivi des données (DSMB) a confirmé qu'il était "sûr et approprié" de commencer le recrutement des patients pour la cohorte de la plus forte dose prévue dans l'étude de phase 1/2 évaluant NOX-A12en association avec une radiothérapie dans le cancer du cerveau.

L'étude porte sur trois schémas posologiques de NOX-A12 (200, 400 et 600 mg/semaine), combinés à une radiothérapie par faisceau externe chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué. La décision de poursuivre l'étude a été prise après l'analyse des données de sécurité stipulées dans le protocole d'étude, après que tous les patients de la deuxième cohorte aient suivi un traitement d'au moins quatre semaines à la dose moyenne.

En conséquence, les centres d'études cliniques participant à l'étude ont d'ores et déjà entamé le recrutement des patients du groupe à la plus forte dose, qui recevra 600 mg de NOX-A12 par semaine. Une fois que le premier patient de la troisième cohorte aura terminé quatre semaines de traitement par NOX-A12 couplées à une radiothérapie, le DSMB se réunira à nouveau pour déterminer s'il est sûr de recruter les deux patients restants de la cohorte.