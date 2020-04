Noxxon : congrès virtuel en vue

(Boursier.com) — Noxxon Pharma présentera un poster, intitulé 'Étude de Phase 1/2 évaluant l'inhibiteur de CXCL12, NOX-A12, en association avec le pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique à microsatellites stables ou d'un cancer pancréatique' lors du congrès virtuel annuel 2020 de l'Association Américaine pour la Recherche contre le Cancer (AACR). La présentation inclura une courte vidéo et un commentaire de l'investigateur principal de l'étude, le Dr. Niels Halama du Centre National pour les Maladies Tumorales de Heidelberg, en Allemagne, qui présentera les dernières données pharmacodynamiques, de sécurité, de survie et les données cliniques plus matures de l'essai.

La présentation sera disponible sur le site Internet de l'AACR à partir du lundi 27 avril 2020 à 18h00 CEST. Un résumé sera publié le même jour sur le site web de l'AACR. Le 6 avril, le conseil d'administration de l'AACR a annoncé que le congrès initialement prévu du 24 au 29 avril 2020 à San-Diego, en Californie, n'aurait pas lieu du fait de l'épidémie de COVID-19. A la place, l'AACR présentera un panel de programmes et de présentations sélectionnées au cours d'un congrès virtuel annuel, du 27 au 28 avril 2020 et entre le 22 et le 24 juin 2020.