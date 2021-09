Noxxon : conférences en vue

(Boursier.com) — Noxxon Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce la participation d'Aram Mangasarian, son Président Directeur Général, à la conférence HealthTech Innovation Days et au Biotech in Europe Forum début octobre. La conférence HealthTech Innovation Days se tient les 4 et 5 octobre à Paris, organisée par France Biotech, et rassemble les acteurs européens de la santé et vise à promouvoir la transformation d'un écosystème intégré. Au cours de cette conférence, Aram Mangasarian sera disponible pour des rencontres en personne avec des investisseurs.

Biotech in Europe Forum se tient les 7 et 8 octobre en conférence virtuelle. Aram Mangasarian participera à un panel de discussion lors de cet événement organisé par Sachs Associates. Une session de discussion intitulée "Développement d'activité et brevets en immuno-oncologie" est prévue le vendredi 8 octobre 2021 à 11h20 CEST. Des intervenants de Locust Walk et Merck présideront cette session. Aram Mangasarian prendra la parole aux côtés de Corinne Venot de BeiGene, Khatereh Ahmadi de MSD et Phil L'Huillier de CatalYm.